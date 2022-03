Quanto si parla di Putin in Italia su Fb e Instagram

Mentre si spera nelle previsioni della Turchia (“L’accordo è vicino”), il conflitto russo-ucraino è ancora nel pieno con le sirene antiaeree che suonano in diverse regioni dell’Ucraina e gli attacchi a Odessa (dal mare) e a Mariupol, con la popolazione ormai allo stremo.

Dopo aver analizzato le conversazioni online sull’attacco all’Ucraina, la diffusione dell’hashtag #нетвойне (Nessuna Guerra) sui social e l’uso dei social da parte di Zelensky, ANSA e DataMediaHub hanno analizzato anche come si parla di Putin su due delle principali piattaforme social. Sono state analizzati i post su Facebook, in Italiano, dal 23 febbraio scorso alle prime ore del 21 marzo, all’interno delle pagine Facebook, i gruppi pubblici e i profili verificati.

Complessivamente, nell’arco temporale preso in considerazione, sono stati più di 104mila i post relativi al leader sovietico. Questi hanno generato oltre 23,4 milioni di interazioni. I tre post che hanno generato il maggior numero di interazioni sono di Cristiano De André, nel quale il cantante sostiene posizioni pacifiste, riprendendo il video di un discorso di Putin del 6 marzo scorso. Video che ha avuto poco meno di 5 milioni di visualizzazioni, più di 112mila mi piace, oltre 30mila commenti e 85mila condivisioni. Su posizioni pacifiste anche il post di un altro cantante, Jovanotti, e che totalizza attorno a 129mila tra like e love, più di 4mila commenti e oltre 13mila condivisioni.

Mentre al terzo posto troviamo il post di Lorenzo Tosa, giornalista particolarmente attivo sui social che racconta la storia del pallavolista della Nazionale Ivan Zaytsev, e il cui post ottiene 144mila tra like e love, poco meno di 3mila commenti e quasi 16mila condivisioni. Sempre di Cristiano De André il post più condiviso, seguito da quello di Andrea Colletti, rieletto nelle liste del M5s per la XVIII legislatura, nel 2021 è stato espulso dal gruppo parlamentare per aver votato contro la fiducia al governo Draghi, che ripropone un monologo di Crozza. Video che sfiora i due milioni di visualizzazioni, e ottiene 66mila like, circa 5mila commenti e ben 62mila condivisioni. Di Trash TV, account con attorno a 350mila follower, il terzo post più condiviso.

Molti meno i post, sempre solamente in italiano, su Instagram, relativamente a Putin. Sono meno di 6mila, ma generano ben 35 milioni di interazioni. Qui a dominare per numero di interazioni, e dunque per livello di coinvolgimento sono i post di TMLplanet, account con ben 5,5 milioni di follower che piazza due dei tre top post per engagement. Il terzo è di Aprite il cervello (718mila follower), che nemmeno un paio di ore dopo il primo attacco russo prova a descriverne tutta la drammaticità. In conclusione, gli italiani conversano su Putin molto più su Facebook che non su Instagram. Il tenore prevalente dei post che generano maggior coinvolgimento è neutrale, senza un chiaro sostegno agli uni o agli altri o di critica all’attacco della Russia.