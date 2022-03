Mafie: Fedriga, velocità, trasparenza, correttezza procedure

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - Velocità, trasparenza e correttezza delle procedure. Sono questi, secondo il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, i requisiti per assicurare legalità nel Paese. Lo ha detto oggi a margine proprio di un incontro sulla giornata della legalità.

"La semplificazione aiuta la legalità - ha indicato Fedriga - Blocchi burocratici non favoriscono legalità. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo di tutelare al massimo la trasparenza nelle procedure e dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile altrimenti rischiamo di bloccare il Paese". Non è un obiettivo irraggiungibile: secondo il presidente della Conferenza delle Regioni, "le tecnologie ce lo permettono e le banche dati possono far parlare le diverse pubbliche amministrazioni per raggiungere un ottimo risultato". Ovviamente, però, "le pubbliche amministrazioni devono aggiornare le procedure, devono essere in grado di dialogare tra di loro, e anche la normativa nazionale deve permettere che le pubbliche amministrazioni parlino tra di loro perché regole estremamente complicate impediscono il dialogo e quindi impediscono velocità, trasparenza e correttezza delle procedure". (ANSA).