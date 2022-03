Covid: un decesso e 306 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - L'Alto Adige ha registrato nelle ultime 24 ore un altro decesso e 306 nuovi casi covid. Sono risultati positivi 15 test pcr e 291 test antigenici. La vittima è un uomo over 70. Continua ad aumentare il numero dei ricoveri: nei normali reparti ospedalieri i letti occupati passano da 53 a 60 e in terapia intensiva da 4 a 5. In quarantena si trovano 6.225 altoatesini, mentre sono stati dichiarati guariti 481.

