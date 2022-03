Covid: in Emilia-Romagna 2.318 nuovi casi e nove morti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Sono 2.318 i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 11.307 tamponi, un numero inferiore rispetto al solito, come avviene nel fine settimana. Ci sono stati anche nove morti, fra cui una donna di 59 anni in provincia di Reggio Emilia.

I casi attivi sono 39.102, il 97,5% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 52 persone, una in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 914 (+34) (ANSA).