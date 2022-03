Covid: in Emilia-Romagna quasi 4mila casi e sette morti

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Sono quasi 4mila i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di circa 15mila tamponi. Ci sono stati anche sette morti, tre nel Modenese, due nel Parmense e uno nelle province di Ferrara e Ravenna.

I nuovi positivi sono stati 3.896, che fanno crescere il numero dei casi attivi a 39.347. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile, 51, come ieri, mentre in leggera crescita (+13) quello dei positivi nei reparti di degenza ordinari, che sono 880. (ANSA).