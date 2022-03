Belgio: auto contro la folla, cos'è il carnevale dei Gilles

In Vallonia il Carnevale ha una tradizione di origine antica e popolare nata per celebrare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera con una grande festa di strada con allegri cortei e gente mascherata.

Molte città conservano gelosamente la loro festa di Carnevale, i loro personaggi tipici come i Blancs Moussis di Stavelot o i Gilles di Binche riconosciuti patrimonio immateriale mondiale dell'Unesco.



Le Gilles fanno la loro apparizione dalle 4 del mattino fino a tarda ora e ballano in strada sulle note di canzoni tradizionali. L'auto in corsa questa mattina alle 5 - a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia - si è lanciata proprio sulla folla festante che si era radunata per il passaggio dei Gilles. Nel villaggio oggi era oggi la data fissata per l'inizio della tradizionale raccolta dei Gilles in cui i partecipanti passano di casa in casa. Una festa che sarebbe dovuta continuare fino al 23 marzo, ma che è stata brutalmente fermata dalla folle corsa di auto che ha provocato morti e feriti.