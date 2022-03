Weekend più freddo e minacciato anche da un ciclone

Gli ingredienti meteorologici della giornata sono tanti ed interessanti: vediamo un po’ che ‘piatto’ preparare con la situazione sinottica attuale. Il ciclone ‘Celia’, dopo giorni di pigrizia stazionaria sul Marocco, si è messo in movimento verso levante, lambendo l’Italia e raggiungendo la Tunisia: dalla terra dei datteri e dei cammelli sta inviando aria più calda, corpi nuvolosi e tanta sabbia del deserto verso il nostro Paese. Ad Est è presente una massa d’aria fredda di estrazione polare russo-ucraina: in questi ultimi giorni purtroppo il gelo ha colpito ancora le zone di guerra con minime intorno ai -10°C!

Questa aria fredda raggiungerà nel corso del weekend l’Italia, riscaldata in parte dal passaggio sui Balcani, ma comunque ancora con connotati piuttosto frizzanti. Abbiamo anche un terzo ingrediente per preparare le previsioni dei prossimi giorni: un anticiclone sul Nord Europa con valori massimi di pressione eccezionali, 1045-1050 hPa sulla Scandinavia: questo poderoso campo altopressorio, con tanto sole, verrà chiamato ‘Norreno, piove sempre meno!’ ‘Norreno’ in nordico significa infatti ‘settentrionale’ e tra l’VIII e l’XI secolo l'aggettivo ‘norrœnn’ veniva usato per indicare i popoli di tutta la penisola scandinava. L’anticiclone ‘Norreno’ stazionerà tra Danimarca e Norvegia per almeno una settimana! Abbiamo dunque visto la situazione sinottica ad Ovest, Sud, Est e Nord: i 4 punti cardinali si incontreranno in Italia nei prossimi giorni, caratterizzando un meteo movimentato.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, conferma infatti che manca poco allo scontro sud ovest-est tra aria nordafricana ed aria ucraina: due masse d’aria così diverse, incontrandosi, genereranno fenomeni a carattere di locale intensità. E’ atteso infatti un po’ di maltempo tra Calabria e Sardegna fino a domenica; in seguito l’aria polare ucraina entrerà maggiormente in Italia portando un calo delle temperature da Nord a Sud: sulle regioni meridionali potremmo rivedere la neve a quote collinari, seppur solo localizzata. E ‘Norreno’? L’anticiclone scandinavo ‘Norreno piove sempre meno!” salirà in cattedra o meglio scenderà verso l’Italia da lunedì: non riuscirà ad impadronirsi di tutto il nostro Paese, garantirà condizioni più stabili e miti solo al Nord, mentre al Sud continuerà a fare un po’ di freddo nonostante l’inizio della Primavera. In sintesi prepariamoci per un po’ di maltempo al Sud e sulle isole maggiori, ma non dimentichiamoci dell’anticiclone scandinavo che potrebbe aggravare ancora di più la siccità sull’Italia settentrionale: al momento non sono previste piogge significative fino ad Aprile, ecco perché il nome ‘Norreno, piove sempre meno’ sembra proprio azzeccato’.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 18.

Al nord: cielo coperto con deboli fenomeni sulle Alpi occidentali, possibile neve rossa. Al centro: piogge in Sardegna, velato altrove salvo piovaschi sul Medio Adriatico. Al sud: maltempo con piogge sparse.

Sabato 19.

Al nord: molte nubi al Nordovest, sole altrove. Al centro: maltempo in Sardegna, qualche pioggia in Abruzzo, tante nubi altrove. Al sud: precipitazioni sparse.

Domenica 20.

Al nord: soleggiato. Al centro: debole instabilità su Sardegna e versanti adriatici, nevicate in collina. Al sud: spruzzate di neve in collina.

Tendenza.

Da lunedì 21 un super anticiclone porterà tantissimo sole su tutte le regioni e temperature in aumento.