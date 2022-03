Ucraina: sul 'bus di Carla' anche bimbi bisognosi di cure

(ANSA) - VILLACO (AUSTRIA), 18 MAR - C'è anche un bambino di 14 anni che era stato operato al cervello per un tumore fra i 53 profughi che, con il pullman della missione umanitaria "Favara for Ukraine" è diretto in Sicilia. Uriy, che sembra molto più piccolo della sua età, è salito sul bus a Lublino, assieme alla mamma e alla sorella, tutti fuggiti da Irpen, vicino Kiev.

L'adolescente avrà bisogno di cure specialistiche e Florinda Saieva, già da stanotte, è in contatto con alcuni conoscenti medici che indirizzeranno il bimbo verso una struttura ospedaliera adeguata. Il ragazzo, al momento, è sotto cura farmacologica.

Florinda Saieva, mamma di Carla Bartoli, la sedicenne che ha organizzato una raccolta fondi di oltre 12 mila euro in pochi giorni per noleggiare il bus e portare in salvo mamme e bambini in figa dalla guerra, è in costante contatto anche con un pediatra perché, a bordo del bus, ci sono anche due bimbi di 8 e 6 anni con la febbre alta.

Sono 18 complessivamente i minori, tutti accompagnati, che si trovano sul mezzo in viaggio verso la Sicilia dopo essere stati caricati ieri a Lublino, al confine tra la Polonia e l'Ucraina. Bambini ed adolescenti che stanno in rigoroso silenzio e che hanno iniziato a sorridere soltanto stamattina quando "mamma Flo'", come hanno soprannominato Florinda Saieva, ha distribuito loro, ma anche alle mamme, cornetti, biscotti e succhi di frutta.