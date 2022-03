Ucraina: Regione, in Fvg duemila persone scappate da guerra

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - "Il nostro è il confine più esposto per quello che riguarda chi scappa dal conflitto: siamo arrivati attorno alle 50mila persone in Italia delle quali oltre la metà sono entrate dai nostri confini. I dati di ieri ci danno ferme in Fvg duemila persone scappate dalla guerra alle quali i Comuni, con le prefetture, stanno cercando di dare migliore e adeguata accoglienza". Lo ha detto il vice governatore Fvg con delega Protezione civile e Sanità Riccardo Riccardi, alla partenza della colonna della Protezione civile per la Slovacchia, al confine con l'Ucraina.

Riccardi ha segnalato che "sono state completate le operazioni di realizzazione dell'hub sanitario di Udine" visto che tra i profughi c'è "una percentuale significativa di non vaccinati" anche se, "per quella popolazione il contagio è molto molto basso". Al contrario, "la percentuale di patologie oncologiche pediatriche è molto elevata". Se "finora la 'migrazione' è stata abbastanza ordinata perché le persone in arrivo avevano quasi tutte già una destinazione", bisogna capire "se il volume e la destinazione del flusso resteranno tali o si modificheranno". Infine, la "Protezione civile è impegnata anche sui due confini con prima accoglienza a Fernetti e Tarvisio" ed è stato "completato, di concerto col Dipartimento Protezione civile, altre due missioni come la consegna di farmaci per 2 milioni di euro, portati ai confini con la Romania". La centrale di Palmanova è stato riconosciuto unico hub nazionale dopo l'individuazione dei punti ove portare le merci e il sostegno sanitario alle popolazioni colpite dalla guerra". (ANSA).