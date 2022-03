Ucraina: domenica squadre derby Roma con maglietta per la pace

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Un cuore con i colori della bandiera Ucraina e la scritta "Together for peace", "Insieme per la pace". Durante il derby Roma-Lazio, di domenica prossima all'Olimpico, i giocatori indosseranno una maglia per la pace in Ucraina. È quanto annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha accolto all'interno del Palazzo dei Conservatori, Sergio Oliveira, giocatore della As Roma e il capitano della S.S. Lazio, Ciro Immobile. "Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira, Ciro Immobile, e con le società di Roma e Lazio alla vigilia di questo derby che sta appassionando tutta la città. In un periodo così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l'Europa, è molto importante che dalle due squadre, nel momento di massima competizione e rivalità sportiva, emerga un segnale di pace, di solidarietà e di fratellanza. Per questo vedrete domenica i giocatori durante il riscaldamento e poi i capitani" poco prima del calcio di inizio "con la maglietta con la scritta together for peace e i colori dell'Ucraina", ha detto Gualtieri. (ANSA).