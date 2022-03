Ucraina: Benvenuti, progetto Fondazione Agnelli nelle scuole

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Si chiama Benvenuti il progetto che la Fondazione Agnelli proporrà dall'ultima settimana di marzo nelle scuole torinesi con percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per la prima accoglienza dei bambini e dei ragazzi ucraini in fuga dalla guerra.

"Anche a Torino - spiega il direttore Andrea Gavosto - le scuole hanno cominciato ad accogliere ragazzi e ragazze, di ogni età, in arrivo dall'Ucraina. I flussi sono destinati probabilmente ad aumentare nelle prossime settimane, perciò è importante aiutare lo sforzo delle scuole. Servono iniziative di supporto, che rispondano con flessibilità ai bisogni nella fase attuale dell'emergenza, ma sappiano guardare anche oltre, perché è possibile che la guerra costringa questi ragazzi a restare nel nostro Paese per un periodo anche lungo. Un'esigenza fondamentale è dare i primi elementi della lingua italiana per permettere loro di orientarsi nel nuovo contesto di vita dove sono stati proiettati all'improvviso e per beneficiare delle attività scolastiche. Il nostro progetto nasce per questo".

Il progetto nasce in accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino e sarà svolto in collaborazione con Asai - Associazione di Animazione Interculturale, con la quale la Fondazione ha già lavorato a lungo nel programma Italiano per Studiare, rivolto agli studenti di origine straniera. Asai avvierà e realizzerà i percorsi che costituiscono la principale offerta del progetto, che vedrà anche la collaborazione dei giovani docenti del programma di Teach for Italy attivo nelle scuole torinesi. Franca Bosc, docente di linguistica e di Italiano L2 all'Università di Torino, dà consulenza scientifica e didattica al progetto. (ANSA).