Terrorismo: Torino ricorda strage Bardo in 7/o anniversario

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Non dimenticare la violenza del terrorismo e respingere il ricatto della paura. Il ricordo di chi non c'è più rappresenta il modo con il quale vogliamo reagire e mantenere viva la memoria. Difendiamo le nostre vite e la nostra comunità, difendiamo i valori di democrazia e rispetto della libertà umana. Sempre". Questo l'invito rivolto ai torinesi dal sindaco Stefano Lo Russo che ha osservato, davanti a Palazzo Civico, un minuto di silenzio per i sette anni dalla strage del Bardo a Tunisi.

"Ci siamo fermati nel ricordo dei caduti con accanto i familiari - dice Lo Russo -. E' stato un evento che ha colpito duramente tutti, nell'agguato dei terroristi persero la vita molte persone, quattro italiani, di cui due torinesi, e numerosi altri furono feriti. Insieme ai cittadini e ai dipendenti comunali scesi in piazza abbiamo ricordato le vittime e riaffermato la vicinanza alle famiglie presenti". (ANSA).