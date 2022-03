Green pass: non eliminare ma alleggerire, mascherina è utile

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - Alleggerire le misure riguardanti il Green pass ma non eliminarlo del tutto e mantenendo l'uso della mascherina. Sono le indicazioni sintetizzate dal presidente della Conferenza delle Regioni e Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in merito al Green pass. Fedriga le ha enunciate questa sera intervenendo all' emittente locale TeleQuattro precisando che "la proposta delle Regioni è stata molto chiara, noi abbiamo fatto un documento preciso dove abbiamo chiesto che in un periodo transitorio di qualche settimana si alleggerisca il Green pass, senza toglierlo, per vedere l'effetto di Omicron2".

Fedriga ha sottolineato l'aumento dei contagi augurandosi che questo "non porti a un aumento di ospedalizzazioni".

Secondo il presidente della Conferenza, "l'utilizzo della mascherina rimane utile. Il Governo ha recepito quasi tutte le proposte delle Regioni". Certo, l'obiettivo è "andare verso la totale eliminazione di queste misure" ma è un percorso che va fatto "gradualmente: non possiamo permetterci di fare passi indietro" ha aggiunto. Al contrario, "con il provvedimento di oggi, varato dal Consiglio dei Ministri, si fanno dei passi avanti". (ANSA).