Cade in 'bocca di lupo' per un anello, salvato dai pompieri

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - Un 24enne è rimasto ferito dopo essere scivolato in una 'bocca di lupo' profonda tre metri, dopo aver tolto la grata per recuperare un anello che era caduto all'interno. E' accaduto questa sera a Legnaro (Padova), in via Roma. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti da Piove di Sacco e Padova con la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale). I pompieri si sono calati all'interno dell'apertura di aerazione, raggiungendo il ferito, a cui è stato prestato il primo soccorso. Il giovane è stato quindi immobilizzato e issato in superficie. Il 24enne è stato assistito dal personale del Suem e poi trasferito in ospedale con traumi agli arti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. (ANSA).