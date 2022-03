Jet militare precipita in provincia di Lecco

Un jet militare M346 è precipitato questa mattina sul Monte Legnone, in provincia di Lecco, al confine con le province di Sondrio e Bergamo. Il jet, secondo quanto si è appreso, non appartiene all'Aeronautica militare, ma era in fase di collaudo post produzione.

I due piloti sono riusciti a lanciarsi dall'abitacolo prima dello schianto. Lo riferiscono alcuni testimoni sul posto. Uno dei piloti sarebbe già stato individuato, con il paracadute, su un balcone naturale di roccia. Almeno tre velivoli e le squadre di terra dei vigili del fuoco sono impiegati nelle ricerche del secondo pilota.

Il boato è stato percepito distintamente in tutta la zona. Una densa nube nera si è alzata dal monte Legnone ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio.