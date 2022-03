Ucraina: in Fvg si sono fermate 1.400 persone

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - Sono quasi 1400 le persone che, a partire dallo scorso 27 febbraio, si sono già fermate in Friuli Venezia Giulia a fronte di un flusso che sfiora i 25mila profughi identificati e diretti in altre aree del Paese. Dati destinati a salire nelle prossime ore. E' quanto è emerso oggi nel corso di un incontro che il governatore Massimiliano Fedriga ha avuto con i 4 prefetti del Fvg, e altri esponenti della Giunta. L'incontro era stato convocato per definire il Piano di accoglienza in regione. (ANSA).