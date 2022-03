Uccise compagna e portò via le figlie, condannato all'ergastolo

(ANSA) - SASSARI, 15 MAR - Ergastolo. La Corte d'assise di Sassari ha condannato Francesco Douglas Fadda, 46 anni, al massimo della pena per il femminicidio della sua compagna 41enne di origine ceca, Zdenka Krejcikova, morta in conseguenza di una ferita da coltello riportata in un bar di Sorso il 15 febbraio 2020. La Corte ha accolto le richieste del sostituto procuratore Paolo Piras e degli avvocati di parte civile, Teresa Pes per la madre della vittima e Pietro Diaz per le sue figlie. Fadda è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 200mila euro a testa per le parti civilie e all'isolamento diurno per 1 anno. (ANSA).