Lo porta in aperta campagna e lo picchia, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 MAR - Lo ha fatto salire in auto e lo ha portato in aperta campagna dove lo ha picchiato, provocandogli tumefazioni e una profonda ferita al volto. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Fabbrico, nella Bassa Reggiana. Stando a quanto ricostruito nelle prime ore dagli inquirenti, alla base ci sarebbe un regolamento di conti per motivi ancora ignoti.

Qualche sera fa la vittima dell'aggressione si era presentato davanti all'ingresso di casa del 'rivale', dove ha versato a terra litri di carburante per poi appiccare il fuoco senza però provocare danni. Un episodio che aveva visto intervenire i militari della locale stazione, formalizzando una denuncia con l'accusa di minacce aggravate. Il gesto però non è stato digerito dalla controparte che ha deciso di vendicarsi con violenza, picchiandolo brutalmente dopo averlo portato in un luogo isolato. Infine, sono scattate le manette.