Incidente stradale a Roma per il fratello di Draghi, ricoverato

Incidente stradale sabato sera per Marcello Draghi, fratello del presidente del consiglio.

L'incidente ha visto coinvolti lo scooter condotto da Marcello Draghi e una Skoda Fabia e si è verificato al quartiere Flaminio, in viale Tiziano. Dopo lo scontro con l'auto Marcello Draghi è stato sbalzato dal suo scooter. Soccorso dal 118 è stato trasportato e ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I: ha riportato, secondo quanto si apprende, la frattura della gamba. L'automobilista, dopo l'incidente, si è fermato per chiamare i soccorsi. I vigili urbani del gruppo Parioli, dopo avere eseguito i rilievi, stano accertando eventuali responsabilità.