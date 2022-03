Covid: Marche, 906 casi in 24h, incidenza in lieve rialzo

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Nell'ultima giornata 906 nuovi positivi al coronavirus rilevati nelle Marche e tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti che sale in maniera molto lieve da 791,46 a 792,52. Emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio epidemiologico regionale. Resta alta la percentuale di casi sui tamponi del percorso diagnostico (44,2% su 2.048 test); in tutto eseguiti 2.561 tamponi (un numero esiguo come di consueto durante il fine settimana) che comprendono anche 513 del percorso guariti. Le persone con sintomi sono 172. Tra i casi 311 contatti stretti di positivi, 259 contatti domestici, 4 in ambiente di vita/socialità, 2 in scuola/formazione, uno ciascuno in setting lavorativo, sanitario, assistenziale.

A livello provinciale si registrano 269 positivi in provincia di Ancona, 193 a Macerata, 171 ad Ascoli Piceno, 122 a Pesaro Urbino e 111 a Fermo; 40 i casi da fuori regione. Tra le fasce d'età superano i 200 positivi giornalieri quella tra 45 e 59 anni (231) e tra 25 e 44 anni (222), seguite da 6-10 anni (80) e 60-69 anni (71). (ANSA).