Ucraina: Brent Renaud stava filmando i profughi in fuga da Irpin

Un giornalista americano, Brent Renaud, è stato ucciso ad Irpin, nei sobborghi di Kiev, dalle forse russe. Stava filmando i profughi in fuga quando è stato sorpreso da colpi di arma da fuoco ad un checkpoint.

Renaud è stato colpito al collo ed è morto all'istante

Nell'attacco sono rimasti feriti anche due colleghi portati in ospedale, secondo quanto riporta il Kyiv Independent citando il capo della polizia della provincia di Kiev Andriy Nebytov

"Siamo profondamente rattristati dalla morte di Brent Renaud. Brent era un fotografo e un regista di talento che negli anni passati aveva collaborato con noi", scrive il New York Times in un comunicato dopo l'uccisione di Renaud a Irpin.

"Anche se aveva collaborato con il Nyt in passato (più recentemente nel 2015) non si trovava in missione in Ucraina per il quotidiano. Le prime informazioni riferiscono che lavorava per noi perché è stato trovato con il tesserino del giornale che gli era stato dato per una missione anni fa", si legge ancora nella nota.