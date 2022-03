Ucraina: a Milano centinaia in piazza contro la guerra

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Centinaia di cittadini ucraini, soprattutto donne e bambini, stanno manifestando in piazza Duca d'Aosta contro la guerra. Tanti i cartelli.

"La nostra resistenza è la vostra sicurezza. Siamo l' avamposto dell'Europa": recita così lo striscione che apre il corteo che attraverserà Milano per arrivare in piazza Duomo.

Tanti gli slogan, tutti contro Putin, nessuno contro i "fratelli" russi: "Putin assassino", "Oggi tocca a noi, domani siete voi", "NATO chiudi il cielo", "No alla guerra, sì alla pace" e anche un poster che raffigura Putin con i baffi di Hitler. In piazza anche una manifestante russa con un cartello in tre lingue: "Sono russa, sono contro la guerra". Cantato più volte l'inno nazionale ucraino. (ANSA).