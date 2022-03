Gigi Bici: nel sangue trovato sull'auto dna di due uomini

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - E' di due persone il dna presente nelle tracce di sangue trovate sull'auto di Luigi Criscuolo, il sessantenne scomparso l'8 novembre e trovato cadavere il 20 dicembre a Carpignano, nel Pavese. Uno è quello di Gigi, l'altro di un maschio che deve ora essere identificato e che potrebbe avere avuto un ruolo nella sua uccisione. Lo riporta la Provincia Pavese.

Il profilo genetico, che era sulla Polo ritrovata il giorno stesso della scomparsa, sarà confrontato con quello di tre persone legate a Barbara Pasetti, la quarantenne in carcere con l'accusa di tentata estorsione ma indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. Si tratta di Franco Pasetti, il padre di Barbara Pasetti, , l'ex marito della donna Gian Andrea Toffano e Ramon Cristian Pisciotta, il buttafuori amico di Gigi Bici che ha detto di essere stato contattato da lei per 'sistemare' l'ex marito. Il confronto dei profili viene fatto anche con le altre tracce biologiche trovate durante i sopralluoghi nella casa di Pasetti e nella zona circostante, dove è stato trovato il cadavere di Criscuolo.

Si attende intanto il deposito dei risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale Yeo Chen mentre la difesa di Barbara Pasetti ha nominato come consulente il biologo Pasquale Linarello, ex ris che era stato anche consulente della difesa di Alberto Stasi. Per l'accertamento, invece, la Procura ha nominato proprio consulente Roberto Giuffrida del gabinetto regionale di polizia scientifica di Milano. (ANSA).