Ucraina: studenti Milano, 'la guerra la fanno i ricchi'

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "La guerra la fanno i ricchi mandando a morire i figli dei poveri " è scritto sullo striscione portato questo pomeriggio in piazza Gae Aulenti, a Milano, sotto il palazzo Unicredit, da alcuni giovani del coordinamento dei collettivi studenteschi. Alcuni ragazzi tengono in mano un foglio con scritte come "le persone muoiono e c'è chi ci guadagna", accusando l'istituto bancario di "fare profitto" sulla guerra, mentre altri hanno le mani intinte nella vernice rossa. "In ogni scuola sarà una barricata" cantano i giovanissimi, lanciando tra fumogeni colorati "la mobilitazione studentesca permanente contro la guerra" al grido di "make school not war". (ANSA).