Farnesina, Marco Zennaro oggi in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - L'imprenditore veneziano Marco Zennaro è in arrivo oggi in Italia con un volo da Khartoum che ha effettuato scalo a Istanbul. Lo comunica la Farnesina. Dopo 361 giorni bloccato in Sudan, 75 dei quali trascorsi in prigione, Zennaro dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi all'aeroporto di Fiumicino. "Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei terribili e infernali giorni di detenzione, - ha spiegato il padre Cristiano in un video postato sui social - e la mia famiglia per aver trovato in tempi brevi le risorse per far cessare la detenzione. Il mio pensiero va anche alle 50 mila persone che hanno fatto sentire a Marco con manifestazioni sempre pacifiche la vicinanza dell'intera comunità veneziana". (ANSA).