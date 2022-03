Carro 'Il sognatore' vince il Carnevale di Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 12 MAR - E' il carro 'Il sognatore' di Jacopo Allegrucci il vincitore del Carnevale di Viareggio 2022. Al secondo posto, sempre in prima categoria, 'E quindi uscimmo a riveder le stelle' dei Fratelli Cinquini scenografie con la collaborazione di Silvia Cirri e terzo 'Reset si riparte da sottozero ...' di Lebigre e Roger. Nella seconda categoria primo posto per 'Quinto comandamento' di Massimo e Alessandro Breschi, nelle mascherate di gruppo 'I have a dream' di Silvano Bianchi, e in quelle isolate 'E' polvere di sole' di Michelangelo Francesconi. (ANSA).