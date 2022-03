Ucraina: Kiev, colpita casa di cura disabili vicino Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Una casa di cura per disabili vicino Kharkiv, nell'area orientale dell'Ucraina, è stata colpita da un raid aereo russo. Lo ha reso noto una fonte locale, specificando che non ci sono state vittime. "Il nemico oggi ha colpito un edificio specializzato per la cura di persone disabili vicino Oskil - ha detto il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov su Telegram -. Al momento dell'attacco nell'edificio c'erano 330 persone, di cui 10 su sedia a rotelle e 50 con mobilità ridotta.

In 63 sono stati evacuati".

Successivamente, il servizio di emergenza locale, citato dall'Interfax ucraina, ha specificato che tutti i residenti della casa di cura sono riusciti a nascondersi nei rifugi.

Cinque abitazioni sono state coinvolte nelle esplosioni e, anche in questo caso, non si registrano vittime. (ANSA).