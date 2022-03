Mottarone: la procura della Corte dei Conti avvia indagine

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Una vertenza per danno erariale è stata avviata dalla procura della Corte dei Conti del Piemonte sulla sciagura del Mottarone, dove lo scorso 23 maggio la caduta di una funivia provocò la morte di 14 passeggeri e il grave ferimento di un bimbo. Lo si è appreso a Torino nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"La struttura - ha spiegato il procuratore Quintino Lorelli - è di proprietà pubblica. Il fatto stesso che sia crollata è un danno. Parlando in generale - ha aggiunto - la tragedia non può che richiamare l'attenzione di tutti sullo stato delle infrastrutture e delle opere pubbliche, spesso caratterizzato da abbandono, incuria, scarso senso del dovere in chi dovrebbe garantirne la fruibilità collettiva". (ANSA).