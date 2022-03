Meteo: Italia divisa tra freddo intenso e vortice atlantico

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Un weekend di tempo asciutto e freddo al Nord e su parte delle regioni adriatiche e piovoso sulle isole maggiori. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per questo fine settimana. L'Italia sarà infatti stretta tra la morsa di freddo russo e il vortice atlantico.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore iLMeteo.it, conferma che il vortice atlantico stazionerà ad Ovest durante il weekend, sbattendo contro il muro dell'alta pressione. Solo in parte, il flusso umido riuscirà ad infiltrarsi a Sud dell'alta pressione portando piogge in Sardegna e Sicilia. Il weekend al Nord invece sarà asciutto e vedrà nuovamente l'arrivo di aria fredda dalla Russia.

Nel dettaglio: Venerdì 11. Al nord: nuvoloso, isolate deboli precipitazioni al nord-ovest. Al centro: parzialmente nuvoloso. Al sud: nubi al mattino poi schiarite.

Sabato 12. Al nord: instabile sul Piemonte occidentale, sereno al Nordest. Al centro: velature sul versante tirrenico, coperto con piogge via via più forti in Sardegna, sole altrove. Al sud: a tratti molto nuvoloso.

Domenica 13. Al nord: instabile sul Piemonte e in Liguria. Al centro: velature sul versante tirrenico, piogge in Sardegna, sole altrove. Al sud: piovaschi in Sicilia, poco nuvoloso altrove.

Tendenza. Inizio di settimana con piogge in Liguria, poi più stabile e mite fino a giovedì 17. (ANSA).