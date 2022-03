Abusi su allieve al maneggio, arrestato 71enne nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Un uomo di 71anni, ritenuto responsabile di violenze sessuali ai danni di alcune allieve minorenni del centro di equitazione di cui è presidente, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, e posto ai domiciliari.

Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, "hanno evidenziato come l'uomo, approfittando del proprio ruolo e con abuso di autorità, compisse atti sessuali in danno di alcune allieve".

Il 71enne, fermato presso il maneggio nel Milanese, è anche indagato per i reati di detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine in quanto, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, in pertinenze di sua proprietà e presso un domicilio fuori regione, 5 armi e numerose munizioni non regolarmente detenute. (ANSA).