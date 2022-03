Ucraina: in Veneto giunti finora 2.500 profughi

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - "Secondo i dati che abbiamo raccolti i profughi ucraini arrivati finora in Veneto sono 2.500". Lo ha riferito il governatore del Veneto Luca Zaia. Un numero, ha spiegato, che cambiano di ora in ora "perché le modalità di arrivo sono molteplici, auto, pullman e treni, La provincia che ne ha accolti di più è Treviso con 780, seguono Venezia, 450, e Vicenza, 430".

Ai cittadini ucraini fuggiti dalla guerra sono stati fatti 2.306 tamponi, con 47 test positivi, un'incidenza del 2%. I flussi sono costantemente in aumento, ha aggiunto Zaia: "ci prepariamo al peggio per ospitare 40- 50mila persone". Molti dei 2.500 ucraini arrivati in Veneto si sono però spostanti già spostati altrove. La Regione ha finora rilasciato 862 tessere sanitarie provvisorie, il 40% delle a minori. (ANSA).