Ucraina: Gualtieri, in 6 giorni 6000 chiamate a numero verde

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Al numero verde attivato 800937883 per l'emergenza Ucraina in soli sei giorni sono arrivate 6000 chiamate e abbiamo ricevuto più di 200 email, 154 persone sono già state accolte in alberghi romani prevalentemente donne e minori". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella conferenza stampa congiunta col presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sulle misure messe in campo per i profughi ucraini. "Lunedì 14 Marzo con RefugeeWelcome lanceremo l'albo delle famiglie accoglienti per mobilitare la società civile verso chi scappa dalla guerra", ha aggiunto.. "Stiamo definendo un modello integrato di grande qualità - ha detto Gualtieri - anche col prefetto Piantedosi, che ha attivato l'unità di crisi, e con l'assessore Barbara Funari e la Regione Lazio". (ANSA).