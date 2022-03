Covid: in E-R oltre 2.500 nuovi casi, calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Sono oltre 2.500 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su più di 19.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri di pazienti Covid-19, mentre si registrano altri 12 decessi, tutti ultra ottantenni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 64, tre in meno da ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.093 (-46).

Ad oggi i casi attivi sono complessivamente 28.134 (+779 da ieri), di cui quasi il 96% in isolamento a casa. (ANSA).