Ucraina: Lazio, pronti per ospitare almeno 100 piccoli pazienti

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Il Lazio ha dato la disponibilità al Sistema nazionale di Protezione civile ad ospitare pazienti ucraini che hanno bisogno di cure, in particolar modo bambini.

Ci muoviamo nell'ambito della Cross e mettiamo a disposizione la nostra esperienza con i team medici coordinati da Ares 118 e gli specialisti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nelle prossime ore saranno definiti i programmi operativi dell'intervento". Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"C'è la disponibilità attraverso il presidente Nicola Zingaretti, di attivare la 'Cross', la struttura della Protezione civile per le emergenze sanitarie". Questo per "ospitare almeno 100 piccoli pazienti che hanno bisogno di cure.

Attendiamo le procedure operative della struttura della Protezione civile". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito all'accoglienza delle popolazioni ucraina, a margine della presentazione a Roma alla Giornata internazionale della donna all'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. (ANSA).