Ucraina: 50 profughi attesi nel Foggiano,bus arrivato in Polonia

(ANSA) - TROIA, 08 MAR - E' arrivato a Medyka, in Polonia, il bus partito ieri da Troia, nel Foggiano, con un carico di beni di prima necessità per i profughi ucraini. Il bus ripartirà in giornata portando nella cittadina pugliese una cinquantina di donne e bambini in fuga dalla guerra.

"Tutto è abbastanza ordinato - spiega all'ANSA Urbano di Pierro, consigliere comunale di Troia (Foggia), c'è la polizia polacca che sta facendo un ottimo lavoro, ma soprattutto dimostra molto umanità. Il flusso di gente è formato da donne e bambini, c'è qualche adolescente e soprattutto ragazze".

I volontari foggiani hanno porato a Medyka derrate alimentari, medicinali e coperte. Il rientro a Troia è previsto per il tardo pomeriggio di domani, 9 marzo. A Troia i profughi saranno ospitati nell'Ostello del Cammino, ex convento di San Domenico. (ANSA).