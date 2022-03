Scontro auto con bus che centra altre vetture,una va a fuoco

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Due feriti lievi: è il bilancio di un incidente avvenuto, la scorsa notte, fra un'auto e un autobus dell'Atm, l'azienda dei trasporti pubblici, a Milano.

Quest'ultimo è sbandato e ha centrato tre auto, una delle quali ha preso fuoco.

E' accaduto verso l'1.30, in via Broni all'angolo con via Quaranta in zona Vigentina. Il mezzo della linea 95 aveva tre passeggeri a bordo rimasti illesi. Il conducente è stato trasportato, in codice verde, all'ospedale Fatebenefratelli, mentre il guidatore della vettura, anche lui in codice verde, è stato portato all'Istituto Città Studi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso fra cui i pompieri, un'autogru per spostare i mezzi e il 118 oltre alla polizia. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incidente stradale. (ANSA).