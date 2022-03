Fugge da uomo violento,nuovo compagno le rompe le vertebre

(ANSA) - VERANO BRIANZA, 08 MAR - Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Carate Brianza (Monza) per maltrattamenti gravi e ripetute aggressioni alla compagna. In una di queste, dopo averla trascinata in un bosco, l'ha ferocemente picchiata, fino a fratturarle due vertebre. Lei, in ospedale, aveva raccontato di essere caduta, ma la segnalazione ai militari era partita comunque.

Quando è tornata dai sanitari a dicembre, dopo aver ricevuto un pugno allo stomaco, ha trovato il coraggio di confermare le ripetute percosse e vessazioni subite. A quanto emerso, a ottobre, la donna si era rifugiata dall'uomo dopo essere fuggita da un'altra relazione violenta dalla quale lui si era offerto di "salvarla". Il 55 enne, per decisione del Gip di Monza, è stato portato in carcere. (ANSA).