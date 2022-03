Ucraina:P.civile Fvg allestirà centro profughi in Slovacchia

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAR - La Protezione civile del Fvg allestirà un campo profughi da 250 posti letto nelle vicinanze di Ubl'a, un piccolo villaggio di un migliaio di abitanti nella regione slovacca di Preov, al confine con l'Ucraina e dal cui valico di frontiera sono già passate, dall'inizio del conflitto, migliaia di persone in fuga dalla guerra. Lo scrive oggi il quotidiano friulano Messaggero Veneto precisando che ieri sera sono partiti per Ubl'a i primi tre tecnici della regione. A questi seguirà una colonna di mezzi della Protezione civile Fvg, con una quarantina di volontari, in partenza da Palmanova tra domani sera e giovedì. Una volta allestito, il campo dovrebbe essere gestito dalle autorità slovacche coadiuvate da Unhcr o Croce rossa, come d'accordo con l' Unione europea. (ANSA).