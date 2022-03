Ucraina: Shevchenko "vogliamo pace, Italia al nostro fianco"

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - Misure speciali dell'Università di Cagliari per studenti e ricercatori ucraini. E arriva un ringraziamento speciale da un campione che ha vinto tutto da giocatore e che ha allenato la Nazionale gialloblù agli ultimi europei: Andriy Mykolayovych Shevchenko, per gli appassionati di calcio semplicemente Sheva. In occasione della presentazione a Sa Duchessa degli interventi pro Ucraina ha inviato un video proprio all'ateneo cagliaritano.

"Ringrazio l'Università - questo il contenuto del messaggio - e il suo rettore Francesco Mola per la sensibilità e la generosità. La Sardegna e l'Italia dimostrano di essere al nostro fianco: l'Ucraina vuole la pace, anche l'Italia vuole la pace. Ai giovani ucraini che studiano a Cagliari dico: non sprecate questa occasione, impegnatevi a fondo, voi siete il futuro, il mondo che vogliamo è nelle vostre mani" (ANSA).