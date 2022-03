Ucraina: Lazio,rilasciate mille tessere per assistenza sanitaria

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sono state rilasciate circa 1.000 tessere sanitarie come straniero temporaneamente presente (stp), che danno accesso ai servizi sanitari a partire dal medico di base e il pediatra di libera scelta. Prosegue l'attività presso l'hub di Termini per i cittadini ucraini e presto sarà attivo anche l'hub di Ostiense che sarà il secondo polo operativo su Roma, garantiranno l'attività di screening covid, le vaccinazioni anche quelle pediatriche, ma è importante anche lo screening per la tubercolosi (tbc). In tutte le province le asl hanno predisposto hub per la vaccinazione covid e rilascio stp ai profughi ucraini. E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale stp/eni (straniero temporaneamente presente/ europeo non iscritto) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. tutte le info su salutelazio.it oppure chiamando il numero verde 800.118.800.

(ANSA).