Tentano di dare fuoco a disabile,caccia ai responsabili

(ANSA) - CASTROVILLARI, 07 MAR - Persone non identificate hanno tentato di dare fuoco a un disabile di 66 anni con problemi psichici. L'episodio su cui indagano i carabinieri che stanno visionando alcuni filmati ripresi da impianti di videosorveglianza presenti nella zona è accaduto nella serata di ieri a Castrovillari.

L'uomo preso di mira, conosciuto e ben voluto nella città del Pollino, si trovava sul corso principale e, a un certo punto, si è accorto che il giubbino che aveva indosso stava bruciando così come anche il maglione. Qualcuno, forse da dietro a sorpresa e utilizzando un accendino, aveva dato fuoco agli indumenti. Una persone, che si trovava nei pressi, immediatamente è intervenuta e l'intervento ha fatto si che il sessantaseienne non si ustionasse.

Il disabile è stato accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale di Castrovillari da dove è stato dimesso dopo poche ore. Sulle indagini dei militari vige uno stretto riserbo.

