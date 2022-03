Riserva Dannunziana riapre a sette mesi da incendio

(ANSA) - PESCARA, 07 MAR - Da oggi riapre la Riserva Dannunziana di Pescara a distanza di oltre sette mesi dal furioso incendio dello scorso 1/o agosto che investì il grande polmone verde cittadino, arrecando ingenti danni che hanno richiesto mesi di duro lavoro; a riaprire al pubblico i comparti 3 e parzialmente il 4. Questa mattina in tanti hanno deciso di tornare a riappropriarsi della Riserva. "Era l'impegno che avevamo assunto - ha detto il vicesindaco e assessore ai Parchi Gianni Santilli - e che manteniamo anticipando i tempi ipotizzati. Riusciamo a farlo prima della Primavera ed è motivo di soddisfazione riaprire i cancelli proprio con l'arrivo della stagione che segna il risveglio della natura".

I lavori effettuati in questi mesi hanno riguardato la messa in sicurezza su tutta la superficie percorsa dal fuoco lì dov'era possibile agire, in particolare nell'area-giochi e in prossimità dei viali principali parzialmente interessati dal rogo. Sono state ripristinate tutte le staccionate, il sistema di protezione palo-corda-palo, la segnaletica e la cartellonistica, oltre alle recinzioni in legno nei pressi del 'laghetto' ed è stata completata la ripulitura di alcune aree nei limiti consentiti dal Pan (Piano di assetto naturalistico) e l'eradicazione di alcune piante esotiche già programmata prima dell'incendio. Le zone più colpite dovranno essere oggetto prossimamente di un progetto specifico e per il momento restano interdette agli utenti. La cerimonia di riapertura ufficiale alla presenza di scolaresche e associazioni si terrà sabato 12 marzo alle 10.30. (ANSA).