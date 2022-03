'La cosa giusta', podcast ANSA in collaborazione con l'Arma

Le storie e le voci di chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza. Di chi dà la caccia ai latitanti, ha l'intuizione giusta per risolvere un delitto e chi, nei territori più isolati, è l'avamposto e il presidio dello Stato. Si intitola 'La cosa giusta' ed è la nuova serie podcast dell'ANSA in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri che ogni settimana racconta dall'interno il lavoro quotidiano per la legalità e la sicurezza.



La prima puntata, in onda da oggi, è dedicata alle donne, entrate poco più di 20 anni fa in un'istituzione antica, nata prima dell'unità d'Italia, completandone velocemente la fisionomia.

Nel corso delle settimane poi ascolteremo chi tutela la nostra salute e l'economia legale. Parleremo di rispetto per l'ambiente e il patrimonio culturale. Racconteremo storie di coraggio e solidarietà, di chi va anche oltre i suoi compiti quotidiani, scegliendo di fare la cosa giusta.