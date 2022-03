Suora travolta e uccisa da auto su Aurelia nell'Imperiese

(ANSA) - VALLECROSIA, 04 MAR - Una suora di 85 anni è stata travolta e uccisa da un'auto condotta da un giovane sull'Aurelia, all'altezza di via Colonnello Aprosio, a Vallecrosia (Imperia), poco distante dalla Casa Valdese. A quanto sembra, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. L'investitore si è subito fermato. Il personale sanitario ha allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco che è atterrato nella piazzola dell'ospedale Saint Charles, ma è stato fatto rientrare, viste le condizioni disperate dell'anziana. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri e della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).