Covid: Veneto, + 3.769 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAR - Contagi Covid pressochè stabili in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati 3.769 (ieri erano 3.918) i nuovi positivi trovati con i tamponi. Si contano anche 15 vittime..Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei malati da inizio dell'epidemia si porta a 1.345.175, quello dei decessi a 13.879. Continua la discesa dei dati ospedalieri: i pazienti Covid in area medica sono 926 (-29), quelli nelle terapie intensive 87 (-3). 90 (-3). In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 50.334 (-895).

Quasi ferma l'attività vaccinale, che ieri ha visto solo 4.042 somministrazioni nell'intera regione, delle quali 244 prime dosi, 684 richiami del ciclo primario e 3.114 addizionali/booster. (ANSA).