Ucraina: Unhcr al valico Trieste,'qui mille transiti giorno'

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Arrivano alla spicciolata a bordo di pullman, van e auto private. Vengono fermati al valico di Fernetti per i controlli. "Ed è questo il momento in cui realizzano di essere profughi" e il dramma che stanno vivendo. A raccontare le storie di chi scappa dalla guerra in Ucraina è Barbara Molinario dell'Unhcr, al confine con altri operatori dell'agenzia Onu.

"Da giorni stiamo monitorando i transiti su Trieste - spiega - l'impressione è che attraverso questo valico passino circa mille persone al giorno. La gran parte sa dove andare, ha parenti o amici a cui chiedere ospitalità in varie città. Sono in viaggio da giorni e arrivati in Italia, fermati al confine, per la prima volta realizzano di essere profughi, realizzano quello che sta accadendo nel loro paese".

Al confine ci sono polizia, esercito, carabinieri. E anche gli operatori dell'Unhcr. "Identifichiamo vulnerabilità, diamo contatti telefonici e le prime informazioni. Abbiamo potenziato la nostra presenza, giorno e anche notte", spiega Molinario.

Presenti anche singoli volontari, come Brian. E' qui da ieri, riferisce, e distribuisce cibo e generi di conforto a chi ha bisogno. (ANSA).