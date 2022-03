Piazza San Carlo: processo, Corte in camera di consiglio

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - E' attesa per il pomeriggio di oggi al Palazzo di Giustizia di Torino la sentenza del processo celebrato dalla Corte di Assise per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocarono 1.600 feriti e in seguito la morte di due donne.

I nove imputati, tra cui figura il viceprefetto Roberto Dosio, sono chiamati a rispondere delle lacune nella organizzazione che nella gestione dell'evento in piazza. Nelle ultime settimane, come ha spiegato in aula la stessa presidente Alessandra Salvadori prima dell'inizio della camera di consiglio, i giudici si sono riuniti più volte per l'analisi delle carte processuali.

La decisione comunque richiederà ancora parecchie ore.

