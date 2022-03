Incendio a complesso religioso Prato, danni a opera d'arte

(ANSA) - PRATO, 03 MAR - Un incendio divampato mercoledì sera nel centro di Prato, nel monumentale complesso di San Domenico, ha danneggiato la stanza dei lavatoi adiacente all'antico refettorio e parte del primo piano, in un'area adibita a servizi. La chiesa e il chiostro non sono stati interessati dalle fiamme e non hanno subito danni ma il fuoco ha colpito un'opera d'arte della collezione Carlo Palli, l'installazione 'La nave di luce', rimasta leggermente danneggiata. E' stato il custode, ricostruisce la diocesi, a veder uscire del fumo dalle finestre del primo piano che si affacciano su corso Savonarola.

Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco e l'incendio è stato spento in meno di un'ora. Da accertare l'ammontare dei danni e le cause dell'incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. Rilievi sono stati effettuati dalla polizia scientifica. (ANSA).