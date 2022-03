Ucraina: un migliaio in piazza a Venezia contro la guerra

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAR - Un migliaio di persone si è radunato questa sera in riva dei Partigiani a Venezia, davanti ai giardini della Biennale, per partecipare alla marcia per la Pace organizzata da collettivi studenteschi, sindacati e associazioni.

Nel lungo serpentone, partito verso le 19.30, centinaia le persone con in mano fiaccole e bandiere della pace; molti gli striscioni contro Putin e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

Punto d'approdo finale del corteo è Piazza San Marco, solitamente chiusa alle manifestazioni, ma che è stata resa accessibile su deroga straordinaria della prefettura di Venezia.

(ANSA).