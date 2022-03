Ucraina: Cartabia partecipa a preghiera a Regina Coeli

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha partecipato insieme a Roberto Tartaglia, che ha attualmente la reggenza del Dap, al momento di preghiera per la pace all'interno del carcere di Regina Coeli. Lo si apprende da fonti di via Arenula. Anche gli istituti penitenziari hanno raccolto l'invito del Papa per una preghiera collettiva contro la guerra. Invito rilanciato nei giorni scorsi dall'ispettore dei cappellani delle carceri italiane, don Raffaele Grimaldi, con una lettera ai 190 istituti. Alla cerimonia, hanno partecipato anche due detenuti ucraini, a cui la Ministra ha voluto esprimere la propria solidarietà. (ANSA).